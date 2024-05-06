Более 20 книг поборются за премию «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза»

Соучредители крупнейшей в России литературной премии «Ясная Поляна» сообщили, что в лонг-лист номинации «Современная русская проза» вошли произведения 21 автора. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника Л. Н. Толстого.





Представители ГМЗ «Ясная Поляна» уточнили, что в лонг-лист вошли работы Леонида Юзефовича, Александра Мелихова и других авторов. На сайте премии этот список назвали самым коротким за всю историю номинации.





«Длинный список премии «Ясная Поляна» нового сезона хорош тем, что он, хотя и точечно, отражает если не весь спектр современной российской прозы, то значительную ее часть, которая в разных художественных измерениях отвечает традициям русской литературы в целом», — приводит пресс-служба слова члена жюри, писателя, литературоведа и литературного критика Павла Басинского.





По словам одного из судей, ректора Литературного института имени А. М. Горького Алексея Варламова, в лонг-лист вошли известные авторы романов и сборников рассказов, а также начинающие писатели. Речь идет о Владимире Березине, Екатерине Манойло, Антоне Секисове, Иване Шипнигове и других авторах.





Номинация «Современная русская проза» отмечает значимое произведение современного писателя, написанное на русском языке. Работа должна глубоко исследовать границы человеческого опыта и нести в себе идеалы гуманизма.









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