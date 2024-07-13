Суд прекратил дело в отношении актера Алека Болдуина

Судебный процесс по делу известного американского актера Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве завершился 12 июля, сообщает «Российская газета».





Судья штата Нью-Мексико прекратила дело и обвинила власти штата в сокрытии доказательств, касающихся того, как боевые патроны оказались на съемочной площадке, где была смертельно ранена кинооператор Халина Хатчинс.





Всего через несколько дней после начала судебного разбирательства судья вынесла решение в пользу актера и согласилась, что обвинения против Болдуина должны быть сняты, постановив, что государство скрыло доказательства, которые были бы выгодны актеру.





Напомним, Болдуина обвиняли в непреднамеренном убийстве кинооператора Халины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». В 42-летнюю женщину актер выстрелил случайно. В пистолете, который он взял в руки во время репетиции, оказался один боевой патрон. В случае признания виновным Болдуину грозило 18 месяцев тюрьмы.









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