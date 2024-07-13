Награда Союзного государства вручена композитору Александру Зацепину

13.07.2024

Награда Союзного государства вручена композитору Александру Зацепину
Выдающийся российский композитор Александр Зацепин, музыка которого составляет золотой фонд музыкальной культуры, был отмечен 12 июля Дипломом Постоянного комитета Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске».

Как пишет «Российская газета», эту награду за выдающиеся заслуги в развитии культуры, искусства и многолетнюю творческую деятельность Александру Сергеевичу вручил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на гала-концерте «Народное братство дороже всякого богатства» в рамках Дней Союзного государства.

98-летний маэстро поблагодарил организаторов фестиваля за приглашение, а также главу белорусского государства. На торжественной церемонии дипломами Постоянного комитета было отмечено еще несколько деятелей искусств.

Наиболее интересные проекты «Славянского базара» могут пригласить на международный славянский форум искусств «Золотой Витязь» в Россию, а в ответ привезти в Витебск лучшее из того, что представляют на московском форуме.


Фото: Pixabay.com