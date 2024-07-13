В Витебске прошел гала-концерт Дней Союзного государства на фестивале «Славянский базар»

Гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства» в рамках Дней Союзного государства состоялся в Витебске, сообщает «Российская газета».





На сцене летнего амфитеатра выступили танцевальные и песенные коллективы Беларуси и России, ведущие артисты двух стран.





Открылся концерт торжественной церемонией вручения деятелям культуры, руководителям учреждений культуры дипломов за вклад в развитие связей между Россией и Беларусью. Церемонию награждения провел государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.





Он отметил, что Дни Союзного государства пройдут три дня. 13 июля в формате «Союзное государство — детям» для ребят Витебска и тех, кто приехал в Витебск с родителями, будет представлен костюмированный спектакль «Сказка о Царе Салтане». Лучшие оперные исполнители Беларуси, которые работают в Большом театре, и на других площадках 14 июля представят оперный спектакль.





Ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко зачитал приветственный адрес председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина. Искусство играет неизменную роль в сохранении культурных традиций наших народов, отметил Вячеслав Володин.







