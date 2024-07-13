Жителей Москвы приглашают на парад ретротранспорта

Более 50 исторических экспонатов — трамваев и автомобилей — примет участие в параде ретротранспорта 13 июля, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





«Парад трамваев продолжится выставкой исторического транспорта на Чистых прудах. В этом году к нам присоединились Музей гаража особого назначения ФСО России, Российская автомобильная федерация, автоспортивное общество «Наследие», автоклубы «Москвич» и «Волга М-21», а также возрожденный завод «Москвич», — поделился Максим Ликсутов.

Как пишет mos.ru, коллекция ретротрамваев будет представлена вагонами разных эпох: от конки конца XIX века до моделей, которые еще недавно перевозили пассажиров. Среди них — знаменитые во всем мире МТВ, РВЗ, КТМ, «Татра» и другие. В каждый более чем из 15 вагонов можно будет зайти и рассмотреть детали салона.





Один из знаковых экземпляров — трамвай модели КМ. Именно этот вагон снимался во многих художественных фильмах, таких как «Солнце светит всем», «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Холодное лето пятьдесят третьего...» и другие.





Кроме трамваев, на выставке можно будет рассмотреть легковые ретроавтомобили «ГАЗ», «ЗИЛ», «Москвич», «Жигули», «Запорожец», «Волга» и микроавтобус «Юность», а также современные модели возрожденного завода «Москвич».





Впервые в парадной колонне будет ретротрамвай из другого региона — вагон серии Х из города Дзержинска Нижегородской области. Этому экспонату почти 90 лет — он был выпущен в 1936 году и проработал на маршрутах с пассажирами до 1969-го.

Помимо выставки, на Чистопрудном бульваре пройдет масштабная развлекательная программа. Гостей ждут выступления академического хора Московского метрополитена, артистов проекта «Музыка в метро» и группы «Федулова», а также бесплатные напитки, еда и мороженое в виде электробуса.









Фото: скриншот Youtube