В Калужской области открылись Дни Достоевского в Оптиной пустыни

Фестиваль продлится два дня на площадках в Оптиной пустыни и деревне Губино.
Рассмотреть экспонаты можно во время выставки, которая пройдет, как и парад, 13 июля.
На сцене летнего амфитеатра выступили танцевальные и песенные коллективы Беларуси и России, ведущие ...
Судебный процесс по делу о непреднамеренном убийстве завершился в пользу американского актера.
Выдающийся российский композитор был отмечен дипломом Постоянного комитета Союзного государства на «...
Фестиваль продлится два дня на площадках в Оптиной пустыни и деревне Губино.
Рассмотреть экспонаты можно во время выставки, которая пройдет, как и парад, 13 июля.
На сцене летнего амфитеатра выступили танцевальные и песенные коллективы Беларуси и России, ведущие ...
Судебный процесс по делу о непреднамеренном убийстве завершился в пользу американского актера.
Выдающийся российский композитор был отмечен дипломом Постоянного комитета Союзного государства на «...
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Выступление прошло в рамках 81-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой.
Главные роли в фильме исполнили блогер Давид Манукян (Дава) и Равшана Куркова.
Посетителям представили фотографии, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора.
Министр культуры России уверена, что мероприятие также призвано укреплять связь регионов.
Сейчас в республике таких объектов насчитывается более тысячи.
Экспонаты представлены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Фестиваль назвали главным музыкальным событием лета в республике.
13.07.2024