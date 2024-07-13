В Калужской области открылись Дни Достоевского в Оптиной пустыни

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» открылся в Калужской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Как пишет « Российская газета », фестиваль продлится два дня на двух площадках. В Оптиной пустыни будут проходить круглые столы и лекции интеллектуалов, в деревне Губино — концерты, конкурсы, гулянья, а также будет работать полевая кухня.





Федор Достоевский приезжал в Оптину пустынь после смерти четырехлетнего сына Алёши, и встреча со знаменитым старцем Амвросием помогла ему выбраться из разрушающей его трагедии.









Фото: скриншот Youtube