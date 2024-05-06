Неизвестные облили краской картину Курбе «Происхождение мира» в Меце

Радикальные феминистки выплеснули красную краску на картину Гюстава Курбе «Происхождение мира», информирует Le Republicain Lorraine. По данным издания, полотно экспонировалось в филиале Центра Помпиду в Меце.





Журналисты уточнили, что акт вандализма совершили две активистки движения MeToo. Девушек арестовала полиция. По данным газеты, степень повреждения работы Курбе пока точно неизвестна, поскольку картина выставлялась под защитным стеклом.





Художник создал полотно в 1866 году. Картину представили публике многие годы спустя на фоне ее содержания. В настоящее время она хранится в коллекции парижского музея Орсе, откуда ее временно отправили на выставку в Мец.





Оценить картину на сегодняшний день невозможно. Однако десять лет назад эксперты полагали, что стартовая стоимость полотна составила бы не менее 25 миллионов евро в случае продажи.









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