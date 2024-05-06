Более 3 тысяч человек приняли участие в памятной акции Музея Победы

Более 3 тысяч человек стали участниками акции «Мы помним» в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Среди участников акции оказалась делегация из Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым. В пресс-службе Музея Победы отметили, что руководитель региона, члены местного правительства, представители Вятского землячества в Москве возложили цветы к монументу Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.





«Церемония прошла в Зале Славы музея, где на пилонах увековечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Героев России», — говорится в сообщении.





Александр Соколов заявил, что спустя 79 лет после окончания Великой Отечественной войны бессмертный подвиг героев является примером верности и преданности своей стране для ее нынешних защитников.





Акция началась 23 апреля и продлится до 9 Мая. Участниками также стали военнослужащие, школьники, активисты молодежных движений, представители органов власти и общественных организаций.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»