Лермонтовскую премию вручили в музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области

Церемония награждения лауреатов Лермонтовской премии состоялась в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области, сообщила генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев региона Наталья Полева.





Всероссийская литературная премия имени Михаила Юрьевича Лермонтова учреждена в 2000 году и присуждается за верность лермонтовским традициям в литературе, за произведения, получившие общественное признание, а также за выдающийся вклад в лермонтоведение.





В 2024 году в номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» награды и денежные премии вручены поэтам Владу Маленко за сборник поэтических произведений «Электрические стихи» (город Москва) и Михаилу Рудакову за сборник стихотворений «Вешки» (город Сердобск, Пензенская область). В номинации «За вклад в культурно-просветительскую деятельность» премия присуждена Павлу Тачкову за проект «Музыкально-поэтический спектакль «Алена» по произведению М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (город Пенза), передает ТАСС





В номинации премии «Молодое дарование», учрежденной в 2006 году для молодых писателей, поэтов, художников, переводчиков, награды вручены Валерии Макаровой за сборник рассказов и повестей «Светотень» и Наталье Ивановой за картину «Вечерний звон над Пензой» и персональные художественные выставки.





В этом году Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» отмечает 85 лет с момента основания. В состав комплекса входят несколько объектов, один из них — арсеньевская усадьба с комплексом мемориальных памятников начала XIX века.









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