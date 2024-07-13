На фестивале «Усадьбы Москвы» создадут сувениры из сухоцветов

Интересные и познавательные мероприятия приготовил фестиваль «Усадьбы Москвы» для горожан 13 и 14 июля. Гостей столичных усадеб ждут мастер-классы по кулинарии и созданию сувениров и украшений из цветов, исторические игры прошлых эпох и познавательные лекции. Посетить все мероприятия можно бесплатно.





Как пишет mos.ru, в музее-заповеднике «Царицыно» будут готовить варенье и джемы из сезонных ягод на свежем воздухе, проведут мастер-классы по созданию сувениров из природных материалов. Кроме того, усадьба Измайлово приглашает на творческие занятия по созданию сувениров и украшений из сухоцветов. Посетители научатся делать своими руками книжные закладки, открытки, различную бижутерию, а также интерактивные игры для семейного досуга.





Погрузиться в атмосферу прошлого и попробовать свои силы в популярных спортивных играх XVIII–XIX веков можно в усадьбе Покровское-Глебово-Стрешнево. Посетителям предложат поиграть в серсо, крокет, метательный тир, городки, бирюльки и бадминтон. Исторические игры также пройдут в парке «Останкино».





Любителям романтики стоит отправиться во дворец Разумовских, где будет работать почтовая станция «Письма любимым». Гостей встретят почтальоны в костюмах XIX века и предложат написать настоящим гусиным пером послание близким. Все желающие смогут выразить свои чувства на бумаге и подарить родным частичку тепла и нежности. Подобная почтовая станция также будет открыта в музее-заповеднике «Коломенское». Также открытки можно будет отправить в парке «Останкино».





Фестиваль «Усадьбы Москвы» начался 15 июня. В этом году он продлится три месяца, до 15 сентября, и объединит 40 площадок: 21 городскую усадьбу и 19 загородных. Каждые выходные жители и гости столицы знакомятся в интерактивном формате с историей Москвы и дворянского быта, погружаются в летнюю атмосферу и наблюдают за тем, как исторические пространства могут быть вписаны в современную городскую культуру.





В программу фестиваля вошло более 2,5 тысячи мероприятий для посетителей разного возраста. Это старинные русские игры для семей с детьми, концерты современной музыки в исторических интерьерах, диджей-сеты, кинопоказы под открытым небом, творческие мастер-классы и лекции, пикники и прогулки.









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