Воронежский драмтеатр завершил сезон серией интервью с актерами

Воронежский государственный академический театр драмы имени Алексея Кольцова в завершении 237-го сезона провел серию интервью зрителей с актерами, сообщили в пресс-службе театра.





Были интервью с Ириной Сорокиной и Анастасией Климушкиной, исполнительницами главных ролей в спектакле «Мама, я блогер». Интервью с Романом Слатвинским, Денисом Кулиничевым и Миленой Хорошко, исполнителями главных ролей в спектакле «Романтики». Также пообщались с Дмитрием Гусевым, исполнителем роли в спектакле «Не скажу».





Зрители спрашивали актеров о премьерах, эмоциях от ролей, насколько сложно играть того или иного персонажа. Общение продолжалось полтора часа при полном аншлаге.





За 2024 год драмтеатр показал более 200 спектаклей, принимал участие в фестивалях, проводил мероприятия, вводил новые традиции и создавал сувенирную продукцию. Так, в июне театр выпустил более 40 карт с изображениями актеров в образах из спектаклей текущего репертуара. Зрители могут узнать на карточках актера Артура Платова в роли Вакулы из спектакля «Ночь перед Рождеством», Дон Хуана в исполнении Александра Рубана из «Ракушки» и многих других.









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