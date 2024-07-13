Московская музейная неделя стартует 15 июля

13.07.2024
В этом месяце Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Московская музейная неделя» — одна из самых популярных культурных акций Москвы. В ней участвуют больше 90 городских музейных и выставочных площадок. Все желающие могут бесплатно посетить экспозиции каждую третью неделю месяца», — написал мэр.
В этом году среди самых востребованных площадок: музей-заповедник «Царицыно» — в рамках проекта «В поисках народного искусства» здесь представлены работы ремесленников, национальные костюмы и другие предметы русской культуры.
В музее-усадьбе «Кусково» открыта выставка, посвященная 100-летию Музея керамики. А в Музее космонавтики можно познакомиться с экспозицией «Космос под увеличительным стеклом» и увидеть марки, выпущенные с 1951 по 1984 год.
Подробнее с расписанием выставок можно ознакомиться на mos.ru
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Фото: пресс-служба Музея космонавтики