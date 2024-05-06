В Москве стартовал Всероссийский арт-проект «Контуры Культуры»

Всероссийский арт-проект «Контуры Культуры» стартовал в Москве. Участниками могут стать художники всех регионов России.





Под роспись Москва отдаст более 1500 квадратных метров стен зданий в десяти районах города. Подать заявки можно до 12 мая.





В столице уже есть расписанный благодаря проекту дом. Мероприятие проводится в Москве в третий раз. Произведения финалистов прошлых сезонов появились по всему городу.





За этот период художники расписали более 3000 квадратных метров стен в 20 культурных центрах и 21 библиотеке. В середине июля список пополнят еще десять объектов от победителей нового сезона. Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин уточнил, что в их числе Московский драматический театр «Человек», Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна, культурный центр «Алые паруса» и другие.









Фото: Pixabay.com