Студенты Школы-студии МХАТ откроют фестиваль «Будущее театральной России»

Постановка студентов Школы-студии МХАТ «Секрет бу-дуби-бу» откроет XV фестиваль «Будущее театральной России» в Ярославле. Спектакль представят на главной сцене Российского академического театра драмы имени Федора Волкова, сообщили в его пресс-службе.





Фестиваль пройдет с 13 по 19 мая на родине первого русского профессионального театра. Откроют смотр студенты четвертого курса школы-студии (института) имени Владимира Немировича-Данченко при МХАТ имени Чехова.





Режиссер спектакля «Секрет бу-дуби-бу» Татьяна Бурель назвала постановку музыкальным детским театром. Студенты самостоятельно сочинили всю музыку и тексты.





«На сцене огромный шкаф, откуда выходят все «страшилки», которые дети обожают. Все сказки заканчиваются хорошо, ведь они терапевтические. Истории связывает один рассказчик», — привели в пресс-службе слова Бурель.





Фестиваль 2024 года соберет в Ярославле студентов 16 вузов. Участники представят свои дипломные спектакли на сцене Волковского театра.





Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры России и правительстве региона. Учредителями фестиваля выступают Волковский театр и Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина.









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