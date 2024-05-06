В Екатеринбурге отменили масштабный рок-фестиваль «Кардиограмма»

Масштабный екатеринбургский рок-фестиваль «Кардиограмма» в 2024 году не состоится. Об этом пресс-служба мероприятия сообщила во «ВКонтакте».





В сообщении говорится, что организаторы делали всё во избежание переноса фестиваля. Однако мероприятие пришлось отменить. По данным пресс-службы, все билеты остаются действительными на 2025 год. Причина такого решения не уточняется.





Концерты планировались на площадке «МТС Live Холл». Фестиваль должен был состояться 8 и 9 июня. Среди участников зрители могли увидеть группы «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», а также Найка Борзова.





В апреле организаторы сообщали о переносе фестиваля на новую площадку. Изначально «Кардиограмма» могла пройти на сцене «Екатеринбург Арены».





Впервые фестиваль состоялся в 2023 году. Тогда на мероприятии выступили Гарик Сукачев, группы «Кипелов», «Сурганова и оркестр», Чиж&Ко. Однако фестиваль не собрал много зрителей.









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