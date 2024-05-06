Фестиваль Stereoleto в 2024 году охватит две столицы

06.05.2024
Международный музыкальный фестиваль под открытым небом Stereoleto в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге и в Москве. Впервые за долгие годы мероприятие охватит сразу две столицы.
В Петербурге Stereoleto пройдет в Севкабель Порту 15 и 16 июня. Среди участников — «Пикник», Хаски, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Валерий Сюткин, «Обе две» и другие исполнители. Также зрителей ждет выступление «Бонда с кнопкой», Сироткина, «Инкогнито».
Всего на сцену в Петербурге выйдут 35 солистов и групп. Каждый фестивальный день будет длиться до 23:00.
В Москве Stereoleto пройдет в саду «Эрмитаж» 6 июля. В столице выступит только один артист, который будет среди звезд в Петербурге, — рэпер Хаски.
На двух сценах свои произведения исполнят Лев Лещенко, Найк Борзов, Антоха MC и певица из Израиля Shiran. Имена остальных участников организаторы объявят позднее.
Фото: Pixabay.com