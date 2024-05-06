Усадьба Мусоргского примет участие в акции «Ночь музеев»

Музей-усадьба Мусоргского в мае станет участником всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом рассказала заведующая учреждением Лидия Николаева.





Единственный в мире музей Мусоргского расположен в 350 километрах от Пскова. По словам Николаевой, основной поток гостей приходит из Москвы, Великих Лук и Санкт-Петербурга. Одной из задач музея заведующая обозначила «развеивать мифы, которые черпают из «Википедии»».





«Начнем с того, что непонимание преследовало Мусоргского еще при жизни. Его считали дилетантом - музыка резкая, шероховатая, корявая, технически неграмотная... Даже Римский-Корсаков писал: гений, но техника страдает. А Мусоргский ломал стереотипы, создавал новый музыкальный язык», — поделилась она с РГ





Николаева добавила, что при жизни композитора не звучал «Ночь на Лысой горе». Один из основателей «Могучей кучки» Милий Балакирев признал ее неудачной. Однако в XX веке произведение оказалось гениальным.





Так, Игорь Моисеев создал по нему балет, с которым объехал полмира. Николаева напомнила, что Мусоргского при жизни выше ценили в Европе.









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