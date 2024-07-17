Мариинский театр представит две постановки в Большом

На Исторической и Новой сценах Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России пройдут гастроли Мариинского театра.



Выступления состоятся с 17 по 21 июля. В рамках гастролей в Большом театре покажут оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила» и балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан».



В пресс-службе ГАБТ рассказали, что гастроли Мариинского театра в Москве станут одной из центральных точек празднования 225-летия со дня рождения Пушкина.



«Сегодняшний спектакль, впервые показанный в 1994 году, стал своего рода энциклопедией большого русского стиля: в нем возобновлены роскошные декорации и костюмы Александра Головина и Константина Коровина к постановке 1904 года, а также легендарная хореография Михаила Фокина 1917 года», — рассказали в театре.









Фото: газета "Культура"