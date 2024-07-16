Осужденные из Саратовской области победили в конкурсе песни среди заключенных

Заключенные из Саратовской области одержали победу на XXII всероссийском конкурсе песни среди отбывающих наказание «Калина красная». Такие сведения представили в Управлении ФСИН по региону.





В состязании участвовали около 1,5 сотни работ. Свои песни присылали заключенные из разных российских регионов. Лучшими стали: колония № 5 – авторская композиция о любви к Родине «Ты моя!», исправительный центр № 2 при колонии № 33 с песней «Пустота», колония № 4 с композицией «Город, обнесенный стеной» и колония № 17 с песней «Служу России…».





Осужденная из ИК-5 победила в конкурсе во второй раз. Женщина стала автором песни «Ты моя!». Коллектив Владислава З. и Олега С. стал единственным, который победил, отбывая наказание в виде принудительных работ.









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