Творческие коллективы из двух областей приедут на фестиваль «Город добрых соседей» в Киров

В Кирове пройдет фестиваль «Город добрых соседей».



Мероприятие, проходящее в честь 650-летия Кирова, объединит российские регионы, сообщили организаторы.



Отмечается, что 20 и 21 июля в Киров приедут делегации из Костромской и Вологодской областей. В Киров приедут песенные и танцевальные коллективы из Костромской области.



«Хотим познакомить кировчан с аутентичной культурой русской глубинки. В Боговарово очень любят народную песню, поют буквально все — от школьников до пенсионеров. Наши творческие коллективы объездили всю страну, а вот в Киров едем впервые. Обязательно ждем на нашу концертную программу молодежь: у нас будут не только номера, но и веселые игрища со зрителями, кто-то даже сможет найти себе суженую или суженого», — рассказала заведующая отделом культуры, молодежи, спорта Октябрьского муниципального района Костромской области Лариса Селезнева.



21 июля кировчан ждет встреча с творческой делегацией из Вологды. Регион привезет в Киров концертную программу с участием государственного ансамбля песни и танцев «Русский Север».



Всего участниками фестиваля «Город добрых соседей» станут порядка 20 регионов. Завершится фестиваль в конце сентября большим концертом на главной площади Кирова.









Фото: Дирекция 650-летия города Киров