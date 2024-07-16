Экс-президент Украины снялся в клипе Badstreet boys ради помощи ВСУ

16.07.2024

Экс-президент Украины снялся в клипе Badstreet boys ради помощи ВСУ
Бывший президент Украины Виктор Ющенко снялся в клипе группы Badstreet boys. Коллектив известен тем, что собирает деньги для ВСУ.

Ющенко возглавлял Украину с 2005 по 2010 год. Клип называется «Це так». Однако песня в нем использовалась чужая. Украинские музыканты выбрали для ролика знаменитую композицию Элтона Джона Sorry seems to be the hardest word.

В клипе Ющенко играет на фортепиано. Политик также поет фразу «Це так», соревнуется в армрестлинге и играет в шахматы.

Украинская группа объявила сбор на сумму 7 миллионов гривен, что составляет свыше 15 миллионов рублей. Артисты заверили, что средства пойдут на помощь армии.


Фото: YouTube