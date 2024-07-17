Музей Победы объявил о старте акции «Цвета российского флага»

Музей Победы объявил о старте ежегодного онлайн-флешмоба «Цвета российского флага».



Принять участие в акции и присоединиться к созданию патриотической мозаики может любой желающий, рассказали в пресс-службе музея.



«Приглашаем жителей России вместе поздравить нашу страну с праздником. Самостоятельно или с близкими и друзьями предлагаем проявить фантазию и создать свой оригинальный триколор, который увидят тысячи россиян», — говорится в сообщении.



Для участия в акции необходимо до 14 августа подготовить фотоснимок композиции в цветах российского флага и загрузить его на сайт музея.



В День Государственного флага России, 22 августа, на сайте Музея Победы развернется единый грандиозный флаг Российской Федерации, созданный из фоторабот участников.



В рамках флешмоба также пройдет онлайн-голосование за лучшие работы. Авторы лучших работ получат ценные призы.









Фото: пресс-служба Музея Победы