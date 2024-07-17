На Сахалине прошла премьера первого профессионального балета

На Сахалине состоялась премьера первой балетной постановки.



Зрителям представили спектакль «Озаренность» на музыку Александры Пахмутовой. Об этом в Telegram сообщил глава региона Валерий Лимаренко.



Мероприятие прошло в новом концертном зале Сахалинского государственного университета.



«Это первый профессиональный балет, который поставили в Сахалинской области. Он создан с использованием искусственного интеллекта. На сцене впервые свои силы объединили артисты Михайловского театра и нашей филармонии, а в главной партии выступил заслуженный артист России Кирилл Ермоленко», — рассказал Лимаренко.



Балет «Озаренность» стал первым выступлением, которое состоялось на новой сцене концертного зала.



Постановка была создана в середине 1970-х годов. Ее сюжет построен вокруг любви инженеров, которые отправляются на комсомольскую стройку.









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