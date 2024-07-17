На Сахалине прошла премьера первого профессионального балета

17.07.2024

На Сахалине прошла премьера первого профессионального балета
На Сахалине состоялась премьера первой балетной постановки.

Зрителям представили спектакль «Озаренность» на музыку Александры Пахмутовой. Об этом в Telegram сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Мероприятие прошло в новом концертном зале Сахалинского государственного университета.

«Это первый профессиональный балет, который поставили в Сахалинской области. Он создан с использованием искусственного интеллекта. На сцене впервые свои силы объединили артисты Михайловского театра и нашей филармонии, а в главной партии выступил заслуженный артист России Кирилл Ермоленко», — рассказал Лимаренко.

Балет «Озаренность» стал первым выступлением, которое состоялось на новой сцене концертного зала.

Постановка была создана в середине 1970-х годов. Ее сюжет построен вокруг любви инженеров, которые отправляются на комсомольскую стройку.


Фото: кадр видео