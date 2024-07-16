Милош Бикович заявил, что гордится адаптацией «Холопа» за границей

Бывший президент Украины Виктор Ющенко возглавлял страну с 2005 по 2010 год.
Организаторы рассмотрели около 1,5 сотни работ из разных регионов России.
Музыкант представит программу, посвященную европейскому барокко.
Актер пообщался со зрителями на полях VK Fest.
Каскадеров начнут готовить с сентября 2024 года.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко возглавлял страну с 2005 по 2010 год.
Организаторы рассмотрели около 1,5 сотни работ из разных регионов России.
Музыкант представит программу, посвященную европейскому барокко.
Актер пообщался со зрителями на полях VK Fest.
Каскадеров начнут готовить с сентября 2024 года.
На площадке также выступит народный артист России Денис Мацуев.
Фестиваль «Великие классики советского кино» откроется показом фильма Сергея Эйзенштейна «Александр ...
Участниками могут стать спектакли сезона 2023-2024 годов.
Мероприятие откроется 4 августа.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что с момента создания группа остается п...
Обладателем Гран-при стал театральный режиссер, драматург, сценарист, прозаик, поэт, основатель и ху...
Врио министра культуры региона Ирина Калягина заявила, что фестиваль также может способствовать созд...
Коллекция музея-заповедника пополнилась благодаря меценату Михаилу Карисалову.
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что из года в год чествуют тех, кто внес значимый в...
Проект представляет собой биографическую киноленту о спортсмене Мартине Райсмане.
Режиссер Артем Лемперт назвал премьеру ожидаемой, поскольку картину сняли три года назад.
Ведущими фестиваля будут Эдгард Запашный и Яна Кошкина.
Мероприятие прошло в ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе.
Военная драма расскажет о знаменитой фотокорреспондентке и модели Ли Миллер.
Участие позволит получить по 700 городских баллов за посещение каждого учреждения.
16.07.2024