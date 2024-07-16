Милош Бикович заявил, что гордится адаптацией «Холопа» за границей

Российско-сербский актер Милош Бикович заявил, что гордится ремейками «Холопа», которые снимают в других странах. Звезда кинохита сообщил о наличии нескольких зарубежных версий отечественной комедии.





По словам Биковича, ремейк на «Холопа» сняли во Франции и Монголии. Актер считает, это значит, что в России создают «универсальные истории».





«Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во весь мир. Я горжусь, что был частью такой истории», — сказал Бикович.





Актер отметил, что турецкий ремейк станет одним из 10-11 уже снятых ранее. Сам актер видел трейлеры монгольской и французской адаптаций.









Фото: YouTube