В Чите выступит органист Донецкой филармонии Александр Хмарный

Органист Донецкой государственной академической филармонии Александр Хмарный представит в Чите программу, посвященную европейскому барокко. Музыкант выступит в краевой столице 7 и 8 октября.





Хмарный исполнит произведения Иоганна Адама Рейнкена и Иоганна Себастьяна Баха. Также зрители услышат музыку Дитриха Букстехуде, Джироламо Фрескобальди и других композиторов эпохи барокко.





«В нашем мире музыка — это искусство, которое способно возвышать наши чувства и души. Мы благодарим и поддерживаем исполнителей за их важный и нужный труд», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.





Ранее в Калининграде завершили работу IX Международные органные ассамблеи. Итальянский музыкант Эудженио Мария Фаджиани выступил с сольным концертом. В Калининграде он впервые стал наставником для молодых органистов — участников летней академии исполнительского мастерства.









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