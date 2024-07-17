В Новосибирске снимут фильм для подростков о летчике Покрышкине

В Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив снимут фильм для подростков «Увидеть небо».



Главный герой картины вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина. Премьера фильма запланирована на весну 2025 года, сообщил режиссер студии «LBL-продакшн» Павел Меняйло.



«В мае 2025 года нас ждет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и было бы очень странно в Новосибирске не сделать к этой дате фильм об Александре Ивановиче Покрышкине. Это художественно-постановочная история взросления о том, как вернуть утраченную мечту, как увидеть небо. Очень надеюсь, что это будет трогательная история», — рассказал постановщик.



Продюсер фильма Евдокия Пинхасова добавила, что в ленте также будет затронута тема новых технологий и беспилотной авиации.



Съемки картины стартуют в августе и продлятся до конца сентября. Премьеру планируется провести в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа». В настоящее время проводится актерский кастинг.









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