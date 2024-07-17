В Москве пройдет премьера спектакля по пьесе Ибсена, которую не ставили около ста лет

В столице пройдет московская премьера театра «КТО Studio» по пьесе Генрика Ибсена «Маленький Эйольф».



Премьерные показы пройдут 25 и 26 июля в Доме-музее А.П. Чехова.



Пьеса, которую не ставили на русской сцене около ста лет, рассуждает о том, как сохранить себя во время потрясений, возможна ли жизнь после большой катастрофы и как человеку найти силы для любви. Постановка исследует тему абьюзивных отношений.



«Это одна из самых сложных и в то же время самых интересных пьес, над которыми мне последнее время доводилось работать. Мы обратились к Ибсену, к новой драме, так как — нам так кажется — сейчас в театре очень большой запрос на человека, человечность, истинные, открытые чувства, — рассказывает режиссер спектакля Иван Судаков. — И хотя я очень надеюсь, что ни у кого из зрителей ничего подобного никогда не было, но то, что сейчас называется абьюзивные отношения, токсичность, газлайтинг — все это непременные слагаемые абсолютно любых человеческих отношений. Это вечная общечеловеческая проблема, когда люди не то что друг друга не слышат, а просто не могут высказать и выразить в словах то, что хотят сказать так, чтобы собеседник услышал именно суть слов, а не форму».





Роли в спектакле сыграли Каталея Макеева, Сандро Чакветадзе, Тася Зубова, Анна Глаголева, Александр Хорунжий, Александра Голикова.









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