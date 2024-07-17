Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед военными

17.07.2024
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ценит творчество экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит, что тот понимает причины специальной военной операции России на Украине.
Медведев пригласил музыканта выступать с концертами перед российскими бойцами. Об этом Дмитрий Медведев заявил в интервью
изданию aif.ru.
Отвечая на вопрос о том, отделяет ли политик музыкальный талант от политической позиции, так как, например, Уотерс понимает вину Запада в ситуации на Украине, а лидер U2 Боно критикует Россию, зампред Совбеза РФ пояснил:
«Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе, и я рад, что он меня не разочаровал».
Медведев пригласил рокера выступить с концертами перед участниками специальной военной операции.
«Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — добавил он.
Фото: пресс-служба Совбеза РФ