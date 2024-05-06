В Петербурге пройдет благотворительный концерт для ветеранов

Фонд Юрия Темирканова устроит в День Победы праздничный благотворительный концерт для ветеранов. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.





В пресс-службе концертной организации уточнили, что дирижером концерта 9 мая выступит Эдуард Кротман.





«Песни военных лет прозвучат в исполнении баритона Петра Захарова, тенора Бориса Степанова и Академического симфонического оркестра филармонии, чья биография неразрывно связана с военными годами», — говорится в сообщении.





Именно этот коллектив, тогда называвшийся Симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета 9 августа 1942 года осуществил в городе легендарную блокадную премьеру Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, напомнили в пресс-службе.





В благотворительном вечере примут участие Хор Санкт-Петербургского государственного университета и Детский хор Филармонического общества Санкт-Петербурга. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, дети военных лет, а также ветераны и герои нашего времени. Билеты на концерт будут распространять ветеранские городские организации.









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