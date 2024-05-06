В Петербурге Михайловский театр вернется к работе после затопления

Михайловский театр в Санкт-Петербурге вернется к обычному режиму работы 7 мая. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале.





На сцене Михайловского театра 4 мая произошла значительная протечка. По словам Пиотровского, сотрудники учреждения справились со всеми трудностями.





«Последствия аварийной ситуации, случившейся накануне, полностью устранили. Завтра театр возвращается к обычному режиму работы», — написал вице-губернатор Петербурга.





Ранее коллектив сообщил, что 4 мая в связи с нештатным срабатыванием системы пожаротушения произошел выброс воды на сцену. Для просушки оборудования и полного тестирования сценического комплекса спектакли пришлось отменить. Средства за билеты зрителям обещали вернуть автоматически.









Фото: YouTube