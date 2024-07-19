Музыканты из разных стран выступят на фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

В московском парке «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» представят программу «Культурный город».



Программа стартует 1 августа и продлится до 8 сентября, сообщает департамент культуры Москвы.



В рамках программы пройдут концерты российских и зарубежных артистов. Вход на мероприятия будет свободным, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



«Крупнейшей культурной площадкой форума-фестиваля будет парк „Зарядье“. Там выступят именитые музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах — от классики и фольклора до джаза», — рассказала заммэра.



В числе мероприятий — фестиваль юношеских оркестров мира, участие в котором примет народный артист СССР дирижер Юрий Башмет.



В рамках программы «Орган сквозь время» состоится выступление японской органистки Хироко Иноуэ. Она исполнит произведения Чайковского, Свиридова, Янченко.



На концерте «Музыка сквозь века. Барокко» выступят солисты Государственного академического Большого театра России и капеллы «Русская консерватория».



Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет более чем на 30 площадках Москвы.









Фото: пресс-служба проекта "Русские сезоны"