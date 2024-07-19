В Фергане прошел спектакль, поставленный выпускниками ГИТИСа

В Ферганском областном русском драматическом театра в рамках проекта «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом» прошел показ спектакля «Женитьба Бальзаминова», передает пресс-служба Минкультуры России.



Показ прошел при поддержке проекта «Русские сезоны», Минкультуры России и Фонда поддержки и развития театрального образования.



В постановочную команду вошли выпускники ГИТИСа, на сцену вышли актеры Ферганского областного русского драматического театра.



«Хотелось взять материал из русской классики, который будет одновременно „достаточно русским“, но при этом понятным, интересным, будет затрагивать общие для людей темы и служить одним из тех мостиков, которые объединяют наши культуры. Творчество Островского как нельзя лучше для этого подходит», — рассказал режиссер Михаил Бехтерев.



Отмечается, что спектакль стал подарком на закрытие 93-го театрального сезона.



«Постановка получилась очень яркая, фееричная, с юмором, прекрасными мизансценическими решениями, режиссерскими ходами и актерскими находками», — рассказала директор Ферганского областного русского драматического театра Юлия Мадалиева.









Фото: пресс-служба Минкультуры России