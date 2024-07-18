В Сольвычегодске впервые открылась выставка кружева из Кириллова

В Сольвычегодске Архангельской области начала работу выставка кружевных изделий «Кружевное узорочье» из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Событие стало настоящим открытием для любителей ремесел и искусства.





В экспозиции были представлены уникальные предметы, среди которых кружевное панно, сколки, технические рисунки, коклюшки, и мерное кружево. Выдающиеся работы художника Галины Никитичны Мамровской — панно «Победа» и «Дары осени» — вызвали особый интерес у посетителей, передает ТАСС.





Генеральный директор музея Михаил Шаромазов подчеркнул уникальность выставки, отметив, что это первый раз, когда работы из Кирилловской коллекции были представлены в Сольвычегодске. Музейщики не только привезли и смонтировали экспозицию, но и провели мастер-класс и рассказали посетителям об истории вологодского кружевного промысла.





Выставка «Кружевное узорочье» будет доступна для посещения до 15 сентября. Также в программе мероприятий запланирован мастер-класс по плетению на коклюшках от вологодской кружевницы Анны Вороновой, который состоится в рамках ярмарки и фестиваля «Сольфест» 20 июля. Это возможность не только насладиться удивительными произведениями искусства, но и попробовать свои силы в традиционном ремесле Русского Севера.









Фото: YouTube