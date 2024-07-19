Начались съемки российского фантастического сериала «Радар»

Стартовали съемки фантастического сериала для онлайн-кинотеатра Okko «Радар».



Производством проекта занимаются Okko и кинокомпания MEM Cinema Production.



Действие фильма происходит в 1988 году. В окрестностях небольшого советского города падает загадочный объект. На поиски метеорита отправляются шестиклассники. Один из мальчиков во время похода теряется, а его поиски запускают цепь странных событий в городе.



Автором сценария проекта выступили Константин Смирнов и Алексей Безенков. Смирнов также выступил в качестве режиссера фильма.



В качестве продюсеров выступили Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Гавриил Гордеев, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская.



Роли в картине сыграют Владислав Абашин, Александр Ильин-младший, Виктория Исакова, Денис Косяков, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ростислав Харин и другие.





Фото: пресс-служба Okko