Вышли первые кадры российской комедии «Зять»

19.07.2024

Вышли первые кадры российской комедии «Зять»
Компании «ВайТ Медиа» и «Темп» представили официальный трейлер новой комедии «Зять».

Главные роли в истории о том, как судьба может играть с людьми злые шутки, сыграли Дмитрий Нагиев и Ян Цапник.

В актерский состав также вошли Ирина Пегова, Дарья Петриченко и Григорий Сиятвинда.

Генеральными продюсерами проекта выступили Юлия Сумачева, Михаил Погосов, Тимур Вайнштейн и Евгений Мишиев. Режиссер — Анарио Мамедов.

Фильм планируется выпустить в прокат 21 ноября 2024 года.


Фото: кадр из фильма "Зять"