Вышли первые кадры российской комедии «Зять»

Главные роли в истории о том, как судьба может играть с людьми злые шутки, сыграли Дмитрий Нагиев и Ян Цапник.В актерский состав также вошли Ирина Пегова, Дарья Петриченко и Григорий Сиятвинда.Генеральными продюсерами проекта выступили Юлия Сумачева, Михаил Погосов, Тимур Вайнштейн и Евгений Мишиев. Режиссер — Анарио Мамедов.Фильм планируется выпустить в прокат 21 ноября 2024 года.