Джазовый фестиваль в Липецке посвятят классическим произведениям жанра

Музыкальный фестиваль «Джаз на Зеленом острове» состоится в Липецке 10 августа. Мероприятие посвятят классическим произведениям жанра, сообщила журналистам пресс-секретарь местной филармонии Юлия Кондратьева.





Фестиваль пройдет в 18:00 по местному времени. За пять часов музыки зрителям представят пять разных концертов.





«Если в прошлом году у нас это было экспериментом, мы изучали вкусы нашей аудитории — было много околоджазовой музыки, не совсем джазовой, — то в этом году сделали исключительно джаз», — поделилась Кондратьева с ТАСС.





По ее словам, музыка будет разной, но в русле своего жанра. Хедлайнером фестиваля выступит российский певец и гитарист Евгений Маргулис. Также на сцену выйдут пианист Леонид Винцкевич и его сын, саксофонист Николай Винцкевич. Исполнители сыграют вместе с другими тремя музыкантами.





Зрителей ждет выступление ансамбля из Санкт-Петербурга «Ленинградский патефон» и Анастасии Лютовой. Гости также услышат трубача Вадима Эйленкрига, который является худруком фестиваля.









Фото: Pixabay.com