Школьники Воронежской области смогут участвовать в фестивале «Мультпрактика»

Школьников из Воронежской области допустят к участию в образовательной деятельности международного анимационного фестиваля «Мультпрактика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.





По данным властей, в этом году на фестивале было представлено три направления. Всего организаторы рассмотрели 3200 заявок. Члены жюри отобрали 133 фильма из 36 стран. В рамках мероприятия прошли 37 мастер-классов и творческих встреч.





«В дальнейшем в образовательную деятельность в рамках фестиваля планируется вовлекать школы, в которых существуют анимационные кружки», — отметили в правительстве Воронежской области.





На полях «Мультпрактики» также представили новое направление, где специалисты в сфере разработок программного обеспечения поделились опытом. Фестиваль прошел в Воронеже с 30 мая по 2 июня. Гостями стали свыше 15 тысяч человек.









Фото: YouTube