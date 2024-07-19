Начались съемки второго сезона антигламурной комедии «Нереалити»

Студия LOOKFILM и платформа KION приступили к съемкам второго сезона сериала «Нереалити».



Главную роль в проекте играет Ольга Дибцева.



Центральный персонаж сериала — бывшая звезда реалити-шоу Рита. Кода бывший муж решает лишить Риту родительских прав на ее защиту встают все жители родного города звезды. Чтобы вернуть дочь и восстановить справедливость, Рита готова втянуть в съемки реалити весь город.



Роли в сериале сыграли Инга Оболдина, Николай Фоменко, Мира Малахова, Игорь Хрипунов, Виталий Даушев и другие.



Режиссером второго сезона станет Леонид Тележинский. Креативный продюсер — постановщик первого сезона Анна Пармас и Олег Мастич.



Премьера нового сезона проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION.









Фото: пресс-служба KION