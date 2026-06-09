Пятый Международный фестиваль «Шкинь-Опера» собрал более 26 тысяч человек

В селе Шкинь Коломенского округа прошел пятый Международный фестиваль «Шкинь-Опера», передает пресс-служба Минкультуры России.



Тема этого года — «Vivat, Пушкин! Музыка над Северкой». Фестиваль проходил в родовой усадьбе братьев Бибиковых и собрал более 26 тысяч человек. Гостям представили богатое литературное наследие А. С. Пушкина в различных музыкальных жанрах — опере, классических и фольклорных музыкальных произведениях.





«Это по-настоящему уникальное событие, которое посвящено возрождению традиций усадебных праздников. Объединяя музыку, литературу, народное творчество и исполнительское искусство, фестиваль раскрывает богатство национального наследия, самобытность и духовную силу российской культуры. За годы существования фестиваль стал масштабным культурным проектом, объединяющим участников из разных регионов России и зарубежья», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.





Мероприятия открылись в Свято-Духовском храме выступлением Сводного хора Детской хоровой школы имени А. В. Свешникова и Академического хора «Русский канон» Московского государственного института культуры. На площади перед обелиском, посвященным дворянскому роду Бибиковых, музыкальную программу представил оркестр «Мелодии России» Ступинской филармонии, а также прошли народные гулянья. На главной сцене перед жителями и гостями села Шкинь выступили Государственная академическая симфоническая капелла России, Симфонический оркестр Московской областной филармонии, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и другие коллективы и артисты.



