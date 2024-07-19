В Лос-Анджелесе скончался актер Боб Ньюхарт

Американский актер Боб Ньюхарт скончался на 95-м году жизни.



О кончине артиста сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя актера.



Агент сообщил, что Боб Ньюхарт скончался в Лос-Анджелесе 18 июля после нескольких перенесенных заболеваний.



Боб Ньюхарт получил известность благодаря альбому «The Button-Down Mind of Bob Newhart» 1960 года и в течение двух недель занимавшего первое место чарта Billboard. За пластинку артист удостоен премии Grammy в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший новый артист».



В качестве актера Боб Ньюхарт снимался в фильмах «Теория большого взрыва», «Детство Шелдона», «Отчаянные домохозяйки», «Блондинка в законе 2» и других фильмах.









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