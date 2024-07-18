Фильм «Король Лир» забрал Гран-при фестиваля «Горький fest»

В Нижегородской области прошел восьмой фестиваль нового российского кино «Горький fest», который посетили около 100 тыс. человек. Гран-при был присужден фильму «Король Лир» режиссера Сергея Потапова.





Соавтор сценария Ангела Попова выразила благодарность членам жюри и отметила, что это было очень неожиданно. В фильме «Король Лир» приняли участие постояльцы дома-пансионата для престарелых и инвалидов, передает ТАСС.





Сюжет картины рассказывает о молодом режиссере, который мечтает поставить шекспировский спектакль в пансионате. Однако он не может определиться с выбором главного героя — Короля Лира.





Организаторы смотра отметили, что в этом году на фестивале представлено более 100 фильмов, среди которых были как дебютные работы, так и проекты уже известных режиссеров. «Горький fest» продолжает радовать зрителей качественным кино и интересными сюжетами.









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