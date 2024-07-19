Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров превысило 50 млн человек

Число подписчиков онлайн-кинотеатров превысило 50 млн человек.



Анализ рынка онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2024 года провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.



Исследование показало, что общее число подписчиков российских платформ увеличилось на 44% год к году и составило 53 млн человек. 85% пользователей приходятся на крупнейшие платформы «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink и KION.



Лидирующим сервисом по числу подписчиков стал «Кинопоиск» — 13,2 млн человек. На втором месте — «Иви» — 9,4 млн человек, на третьем Okko — 8,3 млн человек.









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