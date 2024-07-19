В Музее Победы представят второй сборник рассказов о ветеранах СВО

В Музее Победы 23 июля пройдет презентация второго сборника рассказов о ветеранах СВО.



Сборник «Нет уз святее товарищества» выпущен Фондом «Защитники Отечества» и писателем Захаром Прилепиным. Это второй литературный сборник, основанный на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.



В книгу вошли воспоминания и рассказы участников СВО.



В рамках мероприятия также пройдет выставка МАРХИ «С нами Бог!», посвященная участникам СВО и новым регионам России. В экспозицию войдут бюсты военных, созданные доцентом академии скульптором Еленой Бруснецовой.



Кроме того, состоится презентация первого каталога рекомендаций Министерства культуры России по произведениям и проектам об СВО.









Фото: пресс-служба Музея Победы