Певица МакSим впервые выступила на публике после реабилитации

Певица и автор песен МакSим впервые после прохождения реабилитации выступила на мероприятии. Исполнительница вышла на сцену в рамках камерного концерта «Вечерний Звук On air» от HiFi-стриминга «Звук».





Исполнительница весь вечер общалась с гостями и зрителями. Несмотря на выход в свет, певица не стала общаться с журналистами.





МакSим пела вживую и порадовала зрителей знаменитыми композициями «Знаешь ли ты», «Отпускаю» и другими. Присутствующие в зале встретили знаменитость бурными аплодисментами. Всего в исполнении автора прозвучали 12 песен.









Фото: YouTube