Певица МакSим впервые выступила на публике после реабилитации

Исполнительница спела свои хиты на камерном концерте «Вечерний Звук On air» от HiFi-стриминга «Звук»...
В России фильм выйдет одновременно со всем миром в августе.
В экспозицию вошли уникальные предметы из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Международный анимационный фестиваль прошел с 30 мая по 2 июня.
Фестиваль состоится 10 августа.
Исполнительница спела свои хиты на камерном концерте «Вечерний Звук On air» от HiFi-стриминга «Звук»...
В России фильм выйдет одновременно со всем миром в августе.
В экспозицию вошли уникальные предметы из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Международный анимационный фестиваль прошел с 30 мая по 2 июня.
Фестиваль состоится 10 августа.
Режиссером картины выступил Сергей Потапов.
Экспозиция развернулась на площадке пекинского Российского культурного центра на две недели.
Фестиваль посвятят 650-летию Кирова.
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Джазовый фестиваль пройдет в городе с 22 по 28 июля.
Участниками могут стать школьники и студенты от семи до 23 лет.
Проект будет работать до 22 сентября.
Автором памятника является заслуженный художник России, скульптор Анатолий Скнарин.
Съемки стартуют 22 июля в ДК имени Ленсовета.
В фильме сыграет художественный руководитель театра Владимир Машков.
До окончания съемочного процесса осталось две недели.
Выступление пройдет в субботу, 20 июля.
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18.07.2024