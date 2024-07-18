Певица МакSим впервые выступила на публике после реабилитации

18.07.2024

Певица МакSим впервые выступила на публике после реабилитации
Певица и автор песен МакSим впервые после прохождения реабилитации выступила на мероприятии. Исполнительница вышла на сцену в рамках камерного концерта «Вечерний Звук On air» от HiFi-стриминга «Звук».

Исполнительница весь вечер общалась с гостями и зрителями. Несмотря на выход в свет, певица не стала общаться с журналистами.

МакSим пела вживую и порадовала зрителей знаменитыми композициями «Знаешь ли ты», «Отпускаю» и другими. Присутствующие в зале встретили знаменитость бурными аплодисментами. Всего в исполнении автора прозвучали 12 песен.


Фото: YouTube