Фильм о Русском академическом оркестре Новосибирской филармонии выйдет в декабре

В Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив снимут фильм о Русском академическом оркестре Новосибирской филармонии.



Проект получил название «Осиротевший».



Режиссер и продюсер картины Ирина Белкина рассказала, что премьера фильма состоится в декабре 2024 года.



«Я познакомилась с Владимиром Гусевым [художественным руководителем оркестра] еще в 2016 году во время большого портретного интервью, — сказала Белкина. — Не преувеличение, что молодежь сейчас не интересуется народной музыкой. Это мы и хотим изменить. Мы начали подготовку к съемкам фильма с согласия Владимира Гусева, но в прошлом году он скончался. Фильм — дань памяти человеку, который руководил оркестром почти полвека», — рассказала Ирина Белкина.



Продюсер добавила, что в фильм будут включены интервью, репортажные съемки, выступления оркестра.



Премьеру планируется провести в большом зале филармонии.









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