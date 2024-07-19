Фильм о Русском академическом оркестре Новосибирской филармонии выйдет в декабре

19.07.2024
В Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив снимут фильм о Русском академическом оркестре Новосибирской филармонии.
Проект получил название «Осиротевший».
Режиссер и продюсер картины Ирина Белкина рассказала, что премьера фильма состоится в декабре 2024 года.
«Я познакомилась с Владимиром Гусевым [художественным руководителем оркестра] еще в 2016 году во время большого портретного интервью, — сказала Белкина. — Не преувеличение, что молодежь сейчас не интересуется народной музыкой. Это мы и хотим изменить. Мы начали подготовку к съемкам фильма с согласия Владимира Гусева, но в прошлом году он скончался. Фильм — дань памяти человеку, который руководил оркестром почти полвека», — рассказала Ирина Белкина.
Продюсер добавила, что в фильм будут включены интервью, репортажные съемки, выступления оркестра.
Премьеру планируется провести в большом зале филармонии.
Фото: Pixabay.com