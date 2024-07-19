Цифровая премьера сериала с Энтони Хопкинсом «Обреченные на славу» пройдет на платформе «Амедиатека»

Цифровая премьера сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом состоится 19 июля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».



Энтони Хопкинс сыграл в проекте римского императора.



«Российская премьера исторической драмы о Римской империи с двукратным обладателем „Оскара“ Энтони Хопкинсом в главной роли „Обреченные на славу“ состоится 19 июля в онлайн-кинотеатре Амедиатека», — сообщили в пресс-службе платформы.



Режиссером картины выступил Роланд Эммерих, сценаристом — Роберт Родат.



В актерский состав, помимо Хопкинса, вошли также Иван Реон, Дмитрий Леонидас, Лоренцо Рикельми, Том Хьюз, Габриэлла Пессион.









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