Цифровая премьера сериала с Энтони Хопкинсом «Обреченные на славу» пройдет на платформе «Амедиатека»

19.07.2024
Цифровая премьера сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом состоится 19 июля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».
Энтони Хопкинс сыграл в проекте римского императора.
«Российская премьера исторической драмы о Римской империи с двукратным обладателем „Оскара“ Энтони Хопкинсом в главной роли „Обреченные на славу“ состоится 19 июля в онлайн-кинотеатре Амедиатека», — сообщили в пресс-службе платформы.
Режиссером картины выступил Роланд Эммерих, сценаристом — Роберт Родат.
В актерский состав, помимо Хопкинса, вошли также Иван Реон, Дмитрий Леонидас, Лоренцо Рикельми, Том Хьюз, Габриэлла Пессион.
Фото: кадр видео