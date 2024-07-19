В Воронежской области пройдет фестиваль «Классика на сене»

В Воронежской области пройдет фестиваль классической музыки «Классика на сене».



Мероприятие пройдет 24 августа в поле рядом с селом Новая Усмань.



В фестивале примут участие творческие коллективы Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра Донецкой государственной филармонии, Воронежской, Белгородской филармоний, Воронежский оркестр русских народных инструментов, симфонический оркестр Воронежского концертного зала.



«Концерт будет проходить в поле рядом с самым большим селом России Новой Усманью, там же находится конно-спортивный клуб „Русская усадьба“ (в 16 км от Воронежа). Из стогов сена будут сделаны необычные арт-объекты, лабиринты из сена, декорации, которые однозначно запомнятся посетителям мероприятия», — рассказали организаторы.



События фестиваля будут проходить одновременно на двух площадках.



Помимо того, отметили организаторы, в рамках проекта с 3 марта по 25 мая проходил онлайн-конкурс среди учащихся музыкальных школ, школ искусств ЛНР, ДНР, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей.









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