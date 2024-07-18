Опубликован дублированный трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом

Дублированный трейлер ремейка фильма «Ворон» вышел на YouTube-канале «Киноман». Главную роль в картине сыграл Билл Скарсгард.





В ролике зрители увидят сюжетную завязку и ряд жестоких сцен. Картина получила возрастной рейтинг R. Фильм не рекомендуется к просмотру лицам, которые не достигли 17 лет.





Оригинальный проект 1994 года рассказывает о рок-музыканте, который жертвует собой ради возлюбленной. Герой возвращается из загробного мира, чтобы вершить возмездие.





Авторы оригинала уже раскритиковали современную адаптацию «Ворона». Создатели культового фильма посчитали внешность главного героя больше напоминающую злодея.





«Ворон» увидят и российские зрители. Фильм выйдет в кинотеатрах одновременно со всем миром – 22 августа.









Фото: YouTube