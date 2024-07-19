Государственный центральный музей кино представит выставку о Шукшине

В Государственном центральном музее кино откроется выставка к 95-летию со дня рождения писателя и кинорежиссера Василия Шукшина.



Проект будет представлен 25 июля и расскажет о творческом пути Шукшина, передает пресс-служба музея.



«На нашей выставке гостей ждет встреча с новым Шукшиным, личностью яркой и страстной. И эта личность проявляется во всем — в творчестве, в человеческих отношениях и в отношении к родной земле», — рассказала о выставке директор музея Лариса Баженова.



Гости выставки увидят портрет автора, эскизы к фильму «Калина красная», плакаты фильмов с участием Шукшина, рабочие моменты со съемок, фотографии из семейного архива.



Отдельный раздел выставки будет посвящен материалам фильма о Степане Разине.



Посетить выставку можно будет до 29 сентября 2024 года.









Фото из фондов Музея кино