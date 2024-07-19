В Кронштадте стартовали съемки сериала «Царь ночи»

В Кронштадте стартовали съемки исторического сериала «Царь ночи».



Производством историко-приключенческого сериала занимаются компании «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке ИРИ и платформы Premier.



Действие в фильме происходит в начале XX века в Санкт-Петербурге. После смерти отца юные брат и сестра Яков и Софья теряют друг друга. Героям предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции, чтобы встретиться снова.



Режиссер проекта — Дмитрий Месхиев. Генеральный продюсер — Дмитрий Рощин.



В актерский состав проекта вошли Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин, Максим Митяшин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер, Алексей Ухов и другие.



Премьера запланирована на 2025 год и пройдет на платформе Premier.













Фото: пресс-служба Premier